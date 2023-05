PRIMAVERA, Viola sconfitta a Roma: aggancio al 3° posto

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Esce sconfitta dallo stadio Tre Fontane la Fiorentina Primavera. Finisce 2-1 per la Roma il match di oggi del campionato under 19, con i viola che erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Distefano, ma nella ripresa i giallorossi pirma pareggiano con Pagano e poi passano avanti con Padula, che regala loro i tre punti. Roma che aggancia così la Fiorentina a quota 51 punti.