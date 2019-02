PRIMAVERA, Viola domani a Udine: il programma

Oggi si torna in campo per giocare due anticipi della diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1. Queste le gare in programma nel week end, con la Fiorentina (4a in classifica) che dopo il ko casalingo contro il Chievo va a caccia del riscatto in casa dell'Udinese, battuta nel girone d'andata per 2-1 allo stadio Bozzi e adesso ultima in graduatoria con appena 12 punti:

01.02. ore 13:00 Chievo-Sassuolo

01.02. ore 15:00 Inter-Sampdoria

02.02. ore 11:00 Juventus-Cagliari

02.02. ore 13:00 Roma-Milan

02.02. ore 14:00 Genoa-Torino

02.02. ore 14:30 Palermo-Atalanta

02.02. ore 14:30 Udinese-Fiorentina

03.02. ore 10:00 Napoli-Empoli



La classifica:

Atalanta 35

Torino 35

Roma 32

Fiorentina 31

Inter 30

Juventus 25

Napoli 22

Cagliari 20

Sampdoria 18

Sassuolo 18

Palermo 18

Chievo Verona 17

Genoa 17

Milan 14

Empoli 14

Udinese 12