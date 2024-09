PRIMAVERA, Vince ancora: 1-0 a Torino e terza vittoria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina Primavera vince ancora, stavolta fuori casa superando di misura i pari età del Torino. Decide la partita una rete di Caprini ad inizio secondo tempo: in Piemonte è 1-0 per la Viola. I ragazzi di Galloppa si lanciano così a punteggio pieno in classifica con tre vittorie su tre partite, l'unica squadra assieme alla Roma a 9 punti.