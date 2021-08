PRIMAVERA, Va ko 4-0 al Vignola contro il Bologna

Si interrompe in semifinale l’avventura della Fiorentina Primavera al Torneo di Vignola: la squadra allenata da Alberto Aquilani ha infatti perso con un netto 4-0 contro il Bologna, che si è imposto sui baby viola grazie alle doppiette di Pagliuca (nel primo tempo) e di Raimondo nella ripresa: i rossoblù affronteranno in finale il Parma. La Fiorentina farà il suo esordio in campionato sabato 28 agosto alle 16.30 contro la Juventus allo stadio Bozzi: lì si farà sul serio e non si potrà davvero più sbagliare.