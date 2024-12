PRIMAVERA, Le formazioni ufficiali di Cagliari-Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fiorentina Primavera in campo alle 14 contro il Cagliari. I ragazzi di Galloppa, reduci dal primo pareggio stagionale ottenuto giovedì scorso (0-0 al Viola Park contro l’Atalanta) sono attesi dall’ultima gara del 2024 sul campo del Cagliari, in un match che in caso di vittoria potrebbe regalare alla formazione gigliata il secondo posto in classifica - a quota 34 punti - a pari merito con il Sassuolo. A disposizione tutto l’organico, compresi i “big” spesso convocati da Palladino in prima squadra. Ecco le formazioni della gara di Cagliari:

CAGLIARI (4-4-2): Iliev; Arba, Balde, Soldati, Cogoni; Marcolini, Simonetta, Liteta, Grandu; Kingstone, Vinciguerra. All.: Pisacane. A disp.: Auseklis, Collu, Malfitano, Achour, Sulev, Bolzan, Franke, Costa, Nunn, Marini, Trepy.

FIORENTINA (4-2-3-1) - Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Balbo; Harder, Deli; Bertolini, Rubino, Caprini; Tarantino. All. Galloppa. A disp.: Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Ievoli, Romani, Puzzoli, Trapani, Braschi, Scuderi, Angiolini.