PRIMAVERA, Le date ufficiali della prossima stagione

Sono state ufficializzate le date del prossimo campionato Primavera, a cui prenderà parte ovviamente anche la Fiorentina. Il campionato prenderà il via il 20 agosto, ci saranno 3 turni infrasettimanali e 5 turni di sosta, compreso il lungo periodo in cui non si giocherà tra il 14 novembre e il 18 dicembre causa disputa del Mondiale. L'ultima giornata, che chiuderà la prima fase, si svolgerà il 27 maggio. La fase finale, relativa all'assegnazione dello scudetto Primavera, inizierà il 2 giugno, con la Finale prevista per il 9.