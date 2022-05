PRIMAVERA, La finale scudetto sarà Roma-Inter

Sarà Roma-Inter la finale del campionato Primavera 1 "Facchetti" che assegnerà lo scudetto per la stagione 2021/22 alla miglior formazione Under-19. Dopo la vittoria dei giallorossi per 2-0 sulla Juventus di ieri, nell'altra semifinale di oggi l'Inter ha avuto la meglio sul Cagliari pareggiando contro i sardi per 3-3 (e venendo premiata con la finale in virtù del miglior posizionamento in classifica in regular season) dopo che nei 90' i nerazzurri hanno recuperato uno svantaggio di tre reti, realizzate dai rossoblù nel primo tempo. La finalissima scudetto si disputerà il 31 maggio alle 20:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia: la squadra vincitrice, affronterà la Fiorentina Primavera in Supercoppa Italiana nella prima parte della prossima stagione (orientativamente tra novembre e dicembre).