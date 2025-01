PRIMAVERA, L'undici ufficiale contro il Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato, contro Udinese, Milan e Cremonese, la Fiorentina Primavera scenderà in campo contro il Bologna alle ore 16:00. I viola, al momento terzi in classifica dietro a Roma e Inter (una partita in più), in caso di vittoria potrebbero scavalcare in classifica proprio i nerazzurri. Il Bologna invece non vince dal 2 novembre ed è 18° in classifica. Di seguito le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA (4-2-3-1): Vannucchi; Kouadio, Baroncelli, Elia, Scuderi; Harder, Ievoli; Bertolini, Rubino, Caprini; Braschi; All.Galloppa.

A disposizione: Leonardelli, Fei, Sadotti, Gudelevicius, Tarantino, Keita, Romani, Puzzoli, Trapani, Mazzeo, Lamouliatte

BOLOGNA: Happonen; Markovic, Jaku, Menegazzo, Ravaglioli; Nordvall, Nesi, Baroncioni; Tonin, Castaldo, Ivanisevic. Allenatore: Colucci.