PRIMAVERA, L'8/1 esordio in Coppa Italia col Monza

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Lega di Serie A ha reso noti gli abbinamenti degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera, che vedrà esordire anche la Fiorentina di Daniele Galloppa, campione in carica del torneo alla luce del successo ai rigori sul Torino dello scorso 3 aprile. I baby viola esordiranno nel torneo nazionale il prossimo 8 gennaio al Viola Park contro il Monza, con il match che avrà inizio alle ore 15.

La vincente del match tra viola e brianzoli affronterà in gara secca nei quarti di finale (previsti per il 5 febbraio) la vincente di Torino-Cagliari: dovessero qualificarsi Rubino e soci, giocherebbero anche i quarti al Viola Park in gara secca.