ACF Fiorentina comunica che la gara del Campionato Primavera 1 tra Fiorentina e Pescara, inizialmente in programma sabato 26 ottobre, verrà anticipata a mercoledì 23 ottobre alle ore 15.00 presso il Bozzi di Firenze per consentire lo svolgimento della Supercoppa Primavera TIM Atalanta-Fiorentina in programma lunedì 28.