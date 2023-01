PRIMAVERA, Favasuli squalificato per 4 giornate

in casa Fiorentina Primavera, stangata per Costantino Favasuli: il Giudice Sportivo ha comminato una squalifica di 4 giornate per Costantino Favasuli, terzino dei viola a causa di un'espulsione rimediata nel secondo tempo contro il Napoli (gara vinta dai viola 2-1). Il classe 2004 sconterà il primo dei quattro turni di squalifica domani nella Supercoppa Italiana Primavera contro l'Inter. Un'assenza non da poco per Alberto Aquilani, visto che Favasuli, più volte coinvolto anche in prima squadra con Vincenzo Italiano, è sicuramente uno dei punti cardine della formazione gigliata. Ecco il comunicato:

4 Turni a FavasuliCostantino (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione): per avere inol-tre, al 38° del secondo tempo, a giuoco in svolgimento, colpito con uno schiaffo al volto un calciatore della squadra avversaria.