PRIMAVERA, Date e orari delle prossime due partite

La Lega di Serie A ha ufficializzato le date delle prossime due partite della Fiorentina Primavera. La squadra di Aquilani, reduce dal ko per 1-0 contro la Spal, tornerà in campo dopodomani allo stadio “Bozzi” alle ore 13 per il big match contro i campioni d’Italia dell’Atalanta (la partita sarà visibile su Sportitalia) mentre sabato 20 Fiorini e compagni saranno in trasferta sul campo del Torino, per il match delle ore 11 presso il campo Bertolotti di Volpiano. Anche in questo caso il match coi granata sarà visibile su Sportitalia.