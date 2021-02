PRIMAVERA, Chiti e Milani: "Battiamo la Juventus"

Dopo la vittoria della Fiorentina Primavera sul Torino, e in vista della partita con la Juventus, i canali ufficiali viola propongono una doppia intervista a protagonisti della squadra giovanile.

Lorenzo Chiti (difensore classe 2001): "A Torino è stata una bella vittoria, meritata. Abbiamo giocato bene contro una squadra testa, l'importante era vincere. Ora ci aspetta una trasferta difficile, contro una squadra forte: ce la metteremo tutta, lavoriamo al massimo per portare a casa un'altra vittoria. La rivalità la conosciamo tutti, sarà una partita fondamentale. Per me è un sogno essere in questa società. Essendo un difensore il mio idolo è Sergio Ramos, ma in prima squadra posso comunque allenarmi con grandissimi giocatori come Pezzella, Milenkovic e l'ultimo arrivato Martinez Quarta. Mi hanno accolto bene. Ascolto musica, nessun genere in particolare. Il mio sogno è esordire in prima squadra e vincere un campionato con la Fiorentina".

Andrea Milani (esterno classe 2002): "Ho segnato un bel gol a Torino, ma devo fare i complimenti per avermela passata. Ho festeggiato coi compagni, è stato un momento liberatorio. Sto anche studiando, non è facile ma cerco di fare il massimo. Il mio idolo è Neymar, assolutamente. Nella Fiorentina invece Ribery, lo seguivo già da prima: è sempre stato un grandissimo giocatore. Ora ci prepariamo bene alla prossima gara, veniamo da una vittoria e siamo felici di rigiocare. A Firenze c'è una rivalità storica con la Juve, sappiamo che dobbiamo vincere. Daremo il 100% e vinceremo. Di cose scaramntiche ne ho tante, intanto dico che sento sempre la stessa fila di canzoni, iniziando da "Tu corri". Qui mi sto trovando molto bene, è una società che ci tiene a noi giovani".