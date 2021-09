MAZZANTINI, Continuiamo l'opera di formazione staff

Questa l'intervista a Mirko Mazzantini, Responsabile tecnico del settore giovanile e coordinatore area motoria U15-9, in merito alla nuova stagione sul canale ufficiale della Fiorentina: "Abbiamo aumentato il numero di collaboratori all'interno degli staff tecnici: questo ci permette di avere un rapporto stretto fra giocatori e staff e cerchiamo di portare avanti anche lavori individuali. Stiamo continuando l'opera di formazione dello staff. Abbiamo svolto 35 incontri confrontandosi anche con gente di altri paesi e questo penso sia molto importante. L'obiettivo principale del mio ruolo è portare a termine il progetto deciso insieme al direttore: cercheremo di portare il massimo numero di giocatori alle fasce alte dell'agonistica, dagli allievi in su. Abbiamo 46 società affiliate in Toscana e poi quest'anno ci siamo allargati anche in tutta Italia. Voglio fare un in bocca al lupo a tutte le squadre giovanili viola per questa stagione e a chi questo weekend inizierà il campionato".