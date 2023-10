MAIORANA, Obiettivo 30 gol e scudetto. Imparo da Nico

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Stefano Maiorana, attaccante classe 2007 della Fiorentina e autore di 8 reti in 5 partite in questo avvio di stagione, ai canali ufficiali della FIGC ha parlato così: "Il mio obiettivo personale - confessa Maiorana - è quello di superare i 30 gol realizzati da Tommaso Rubino (figlio dell'ex calciatore professionista Raffaele, ndr) nella passata stagione, oltre a vincere lo Scudetto insieme ai miei compagni".

Prosegue su Capparella (suo attuale allenatore in Under 17): "È un aiuto per noi giovani, perché, oltre a trasmetterci la sua esperienza da calciatore, ci aiuta a capire come deve comportarsi un calciatore che vuole approcciarsi alla prima squadra".

Conclude: "Dalla prima squadra cerco di imparare da Nico Gonzalez, argentino come Sergio Aguero, che ammiro da sempre".