ITALIA U20, Bianco e Dalle Mura dal 1' con la Romania

Fra pochi minuti la Nazionale Italiana Under 20 scenderà in campo all'Enzo Ricci di Sassuolo: nella quinta giornata del Torneo 8 Nazioni la formazione del commissario tecnico Alberto Bollini sfiderà la Romania di una vecchia conoscenza viola, l'attuale ct ed ex Fiorentina Bogdan Lobont. In campo per gli azzurrini anche due giocatori di proprietà della Fiorentina, i due classe 2002 Alessandro Bianco (colonna della Primavera e già aggregato in diverse circostanze alla prima squadra) e Christian Dalle Mura (difensore di proprietà dei viola ed attualmente in prestito alla Cremonese). Ecco le formazioni del match (calcio d'inizio ore 14):

ITALIA: Pizzignacco; Bergonzi, Bonini, Papetti, Dalle Mura, Bianco, Oristanio, Gyabuaa, Vergani, Bove, Tongya. A disp.: Gelmi, Pierozzi, Sekulov, Armini, Stramaccioni, Leone, Cangiano, Riccardi, Moro, Milanese. All.: Bollini.

ROMANIA: Hindrich; Grosu, Sălceanu, Buta, Perianu, Suciu, Radaslavescu, Mustacă, Pănoiu, Cristea, Giafer, Dănuleas. A disp.: Petre, Dumitru, Grameni, Oprean, Luca, Văsălie, Baiaram, Bani, Duțu, Eftimie. All.: Lobonț.