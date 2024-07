ITALIA U19, I convocati: c'è anche il viola Jonas Harder

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Italia Under 19 si prepara ad affrontare l'Europeo di categoria da campione in carica, rimangono gli ultimi sei giorni per arrivare tirati a lucido. La Nazionale si ritroverà giovedì 4 luglio per il secondo raduno di Bolzano (dopo quello svolto sempre in Alto Adige dal 24 al 29 giugno) che si chiuderà martedì 9. Proprio in occasione del ‘rompete le righe’ Bernardo Corradi comunicherà le sue scelte definitive, ufficializzando i 20 calciatori che partiranno per l’Irlanda del Nord andando a caccia di uno storico bis dopo la vittoria di un anno fa a Malta; un’impresa, quella di vincere due edizioni consecutive, riuscita nella storia di UEFA EURO UNDER-19 solamente alla Spagna (in due occasioni, 2006-2007 e 2011-2012).

Sono 27 i convocati per il raduno di Bolzano: presenti tutti quelli che hanno partecipato al precedente stage, le novità sono rappresentate dalle aggiunte di Simone Pafundi e Francesco Camarda. Se per il calciatore del Losanna si tratta di un ritorno in gruppo dopo essere stato grande protagonista nella fase di qualificazione (e dopo aver svolto anche l’ultimo raduno con la Nazionale Under 20 di Bollini a inizio giugno), per l’attaccante classe 2008 del Milan – trascinatore assoluto nel trionfo dell’Europeo Under 17, eletto inoltre miglior giocatore della competizione – quella odierna è la prima chiamata con l’Under 19, unico calciatore ‘pescato’ da Corradi dal gruppo che ha vinto a Cipro.

I CONVOCATI

Portieri: Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio), Renato Bellucci Marin (Roma);

Difensori: Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Christian Corradi (Hellas Verona), Giovanni Leoni (Sampdoria), Vittorio Magni (Milan), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Pagnucco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Jonas Harder (Fiorentina), Luca Lipani (Sassuolo), Mattia Mannini (Roma), Fabio Parravicini (Genoa), Marco Romano (Genoa), Jacopo Sardo (Lazio), Kevin Zeroli (Milan);

Attaccanti: Lorenzo Anghelè (Juventus), Alphadjo Cissé (Hellas Verona), Tommaso Ebone (Bologna), Seydou Fini (Standard Liegi), Giulio Misitano (Roma), Diego Sia (Milan), Simone Pafundi (Losanna), Francesco Camarda (Milan).