ITALIA U17, Convocati 2 viola per le sfide in Ungheria

Messo in cassaforte l'accesso alla seconda fase di qualificazione degli europei di categoria prevista a marzo, l'Italia under 17 vola a Budapest per disputare una doppia amichevole contro i pari età magiari. Per l'occasione Berardo Corradi ha convocato 24 giocatori nati nel 2006, ad eccezione del terzino sinistro Matteo Cocchi (Inter) e del centrale di difesa Francesco Verde (Juventus) di un anno più piccoli. Le gare si disputeranno rispettivamente martedì 29 novembre (ore 13) e nella mattinata di giovedì 1 dicembre al Centro Tecnico di Telki.

Portieri Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Plaia (Spezia)

Difensori Matteo Cocchi (Inter), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Gabriel Ramaj (Atalanta), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Fabio De Sole (Torino), Alessandro Ventre Juventus), Francesco Verde (Juventus), Roberto D’Intino (Parma)

Centrocampisti Francesco Crapisto (Juventus), Andrea Bonanomi (Atalanta), Lorenzo Carfora (Benevento), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Mattia Mannini (Roma), Leonardo Mendicino (Atalanta), Lorenzo Riccio (Atalanta), Marco Romano (Genoa)

Attaccanti Giacomo De Pieri (Inter), Federico Ragnoli Galli (Atalanta), Emanuele Rao (Spal), Tommaso Ravaglioli (Bologna), Filippo Scotti (Milan).