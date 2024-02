ITALIA U15, I convocati di Battisti: c'è il viola Mazzi

FirenzeViola.it

© foto di José Maria Diaz Acosta

La Nazionale Under 15, dopo aver affrontato la Slovenia a gennaio a Coverciano (pareggio 4-4 e vittoria 4-0), tornerà in campo contro i pari categoria della Polonia martedì 20 (ore 14.30, diretta streaming sul sito FIGC) e giovedì 22 febbraio (ore 11) a Novarello. Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Enrico Battisti, tutti classe 2009, che si raduneranno domenica 18 febbraio (ore 19) al Villaggio Azzurro di Granozzo con Monticello (NO).

L'elenco dei convocati

Portieri: Tommaso Mazzi (Fiorentina)*, Gioele Venuti (Udinese);

Difensori: Djibril Diallo (Parma), Karim Diop (Sampdoria), Jacopo Del Fabro (Udinese), Edoardo Evangelista (Inter), Gabriele Mandirola (Genoa), Riccardo Poggi (Empoli)**, Edoardo Rocchetti (Juventus), Mohamed Force Toure (Bologna);

Centrocampisti: Nana Jeffrey Baffoh (Sassuolo), Cossio Mattia Brizzolari (Genoa), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan), Samuele Pisati (Milan), Pietro Stocco (Atalanta);

Attaccanti: Giovanni Bruno (Juventus), Tommaso Casagrande (Hellas Verona)***, Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Filippo Russo (Roma). *in sostituzione dell'indisponibile Pietro Faccioli (Milan). **in sostituzione dell'indisponibile Cristian Cioffi (Roma). ***in sostituzione dell'indisponibile Riccardo Paonessa (Juventus).