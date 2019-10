GIOVANILI, Vittoria per gli U17, beffa per gli U18

Gli Under 17 della Fiorentina colgono un grande risultato battendo lo Spezia per 4-0 in casa nella gara disputatasi al Bartolozzi di Scandicci. La doppietta di Sene ed i goal di Ancora e Petronelli regalano tre punti fondamentali ai viola che salgono a quota 9 punti in classifica.

Gli Under 18 invece perdono in trasferta condannati da un rigore in extremis che premia l'Atalanta che si è imposta per 4-3. Fiorentina in vantaggio con Masi poi pareggio atalantino con Sidibe; gigliati nuovamente avanti con Mignani per poi essere raggiunti allo scadere del primo tempo da Rieda per il momentaneo 2-2. Nella ripresa i i ragazzi di mister Aquilani trovano nuovamente il vantaggio con il 2-3 di Migani; gli orobici riecono a ristabilire la parità con Carrà per poi trovare il goal vittoria nel finale da Renault su calcio di rigore.