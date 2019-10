Il giudice sportivo ha squalificato per due giornate l'inglese Bobby Duncan, per avere, al 35' del secondo tempo, dopo essere stato sostituito, rivolto un'espressione offensiva ad un Assistente che lo invitava ad accomodarsi in panchina, e per una giornata il difensore della Fiorentina Primavera, Eduard Dutu, per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.