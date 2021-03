FIORINI, Obiettivo Coppa: Juve tosta ma si conosce

La Fiorentina, detentrice delle ultime due edizioni della Coppa Italia Primavera, mercoledì sarà chiamata a difendere il trofeo nel difficile incontro dei quarti di finale contro la Juventus. Al Bozzi, alle ore 14.30, andrà in scena una partita da “dentro o fuori” contro l’avversaria storica, sul piano sportivo, di sempre. Ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina ha parlato il capitano dei viola, Mattia Fiorini: “La Coppa Italia è un obiettivo al quale teniamo tantissimo perché abbiamo la possibilità, come successo negli ultimi due anni, di portare a casa un trofeo e anche questa volta ce la metteremo tutta per riuscirci e regalare una gioia alla proprietà; farlo per la terza volta consecutiva sarebbe un traguardo storico e l’ulteriore conferma del buon lavoro che stiamo facendo. Giocare un quarto di finale contro la Juventus è uno stimolo per tutta la squadra, è una partita che non ha bisogno di presentazioni e quindi si “prepara da sola”, in campionato ci hanno battuti e quindi vogliamo prenderci la rivincita che ci permetterebbe di andare in semifinale. E' una squadra forte e credo sarà un match difficile ma noi sappiamo come affrontarli per metterli in difficoltà e possiamo farlo solo giocando attraverso le nostre qualità. Per noi è una competizione molto particolare e sono sicuro che daremo tutto per portare a casa il passaggio del turno”.