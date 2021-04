FIORINI, Domani sarà gara più importante dell'anno

In vista della semifinale di Coppa Italia Primavera di domani contro il Genoa, ai canali ufficiali della Fiorentina, ha parlato il capitano della squadra Mattia Fiorini: "Domani sarà una delle gare più importanti dell'anno. Vogliamo raggiungere la terza finale consecutiva. Ce la metteremo tutta per arrivare in fondo. Nessuno è mai riuscito a raggiungere questo traguardo delle tre finali consecutive. Vogliamo arrivarci a tutti i costi, daremo l'anima. Col Genoa in campionato ci abbiamo già giocato e abbiamo perso. Sappiamo che è una squadra ostica. Dobbiamo essere bravi e attenti".