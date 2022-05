FIORENTINA U16, Fuori ai quarti nelle finali Scudetto

Si conclude quest’oggi il percorso della Fiorentina Under-16 nelle finali Scudetto di categoria. Il Vicenza ha fatto fruttare la vittoria per 3-1 conseguita nell’andata, riuscendo a limitare i viola al ritorno: vittoria gigliata grazie a un rigore di Fiorini alla mezz’ora, ma l’1-0 finale non basta e segna l’eliminazione della squadra allenata da Capparella (in foto) nonostante un finale di forcing, con gli avversari rimasti in dieci, che però ha fruttato solo una traversa di Rubino nel finale.