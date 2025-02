Fiorentina Primavera, posticipato il big match contro il Sassuolo

Come riporta la Lega, la 27ª giornata del campionato di Primavera1 tra Fiorentina e Sassuolo, inizialmente fissata alle 11 di domenica 23 febbraio è stata posticipata alle 13 dello stesso giorno per esigenze televisive.

Sarà una sfida cruciale per consolidare la propria leadership in classifica lasciando a distanza il Sassuolo quarto a 4 punti proprio dalla Fiorentina che ne ha 53, uno più di Roma e Inter. I giovani viola, reduci da sette vittorie consecutive, puntano a proseguire il loro cammino verso il titolo nel campionato Primavera 1, con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione in vetta.