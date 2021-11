FIORENTINA, La Primavera corre e rossoneri ko

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione non si ferma più la Fiorentina Primavera che ha innestato la quarta e sul campo del Milan ha centrato il suo primo poker di vittorie in questo campionato, superando per 1-0 i rossoneri, ora in zona playout: a decidere la sfida (che ha proiettato i baby viola al terzo posto in classifica) il gol messo a segno su calcio di rigore da capitan Corradini, freddo nello spiazzare Desplanches dagli undici metri dopo che Bianco (il migliore) si era guadagnato la massima punizione al 56’ per un evidente fallo di Robotti. Con questo risultato la squadra di Aquilani è così salita a quota 13 punti in classifica, ad appena quattro lunghezze dalla vetta: una striscia così lunga di vittorie in campionato non si registrava in casa viola addirittura dal marzo 2018.