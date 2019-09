EX VIOLA LIVERANI, BABACAR TITOLARE COL NAPOLI È UN'IDEA Potrebbe essere il momento di Babacar titolare nel Lecce, con il tecnico Fabio Liverani che sta pensando a lui per l'undici iniziale anti-Napoli: "Sta crescendo e per fare tutto al meglio deve essere spronato. Certamente è un'idea quella di... Potrebbe essere il momento di Babacar titolare nel Lecce, con il tecnico Fabio Liverani che sta pensando a lui per l'undici iniziale anti-Napoli: "Sta crescendo e per fare tutto al meglio deve essere spronato. Certamente è un'idea quella di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 Settembre 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi