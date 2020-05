CHITI, Sarà promosso da Iachini: l'Aglianese esulta

Lorenzo Chiti, giovane difensore classe 2001, sarà tra i giocatori promossi da Iachini nella prima squadra della Fiorentina in vista della ripresa della Serie A. Per festeggiare la notizia, l'Aglianese, società della provincia di Pistoia nella quale è cresciuto, ha pubblicato una nota ufficiale: "La società Aglianese Calcio 1923 intende esprimere la propria soddisfazione per l’aggregazione alla prima squadra della Fiorentina di Lorenzo Chiti. Dopo l’esperienza positiva in serie D con la maglia nero-verde, la scorsa estate il giovane difensore centrale era passato alla Primavera viola, dove si è messo in mostra fino a guadagnarsi la chiamata di mister Iachini in vista della ripresa del campionato di Serie A. Complimenti e in bocca al lupo a Lorenzo da parte di staff e dirigenza dell’Aglianese".