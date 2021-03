C.I. PRIMAVERA, Genoa: due squalificati con i viola

In attesa di conoscere dove avrà luogo la semifinale in gara secca di Coppa Italia Primavera (l’unica cosa certa è che si giocherà il 14 aprile), il Genoa - avversario della Fiorentina di Aquilani - perde due pedine importanti per il match che mette in palio la finalissima del trofeo. Come reso noto dal dispositivo a firma del giudice sportivo, la squadra rossoblù contro i viola dovrà fare a meno di Elmando Gjini e di Yayah Kallon, che erano diffidati e sono stati ammoniti ieri pomeriggio nel corso del match contro l’Empoli vinto 2-0 dal Grifone. La Fiorentina invece non avrà nessuno squalificato ma anzi ritroverà gli infortunati Agostinelli e Pierozzi per la semifinale. Punto di domanda ancora su Dutu e Krastev.