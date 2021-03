BUSO, Gran vittoria con la Roma. Prandelli e società...

Dopo la vittoria contro la capolista Roma, il tecnico dell'Under 18 della Fiorentina Renato Buso ha parlato ai canali ufficiali del club: "I ragazzi sono stati bravi a provarci fino alla fine. Abbiamo trovato davanti una squadra molto forte, bisogna fargli i complimenti. Noi nel secondo tempo però abbiamo vinto questa partita importantissima contro una grande squadra. Il campionato? Questi ragazzi stanno facendo grandi sacrifici, anche per colpa del Covid che ha colpito molti di loro. Tutte situazioni nuove per chi gioca e per chi allena: dall'impegno però arrivano sempre i risultati".

La prima squadra? "Prandelli mi ha dato quest'opportunità. Do una mano per quello che posso col suo staff, non posso altro che ringraziarlo. È un'esperienza favolosa, che mi permette di crescere e di far capire ai miei ragazzi come ci si allena in prima squadra. Ringrazio anche la società per l'opportunità".

La società? "Marzo sta finalmente portando un po' di soddisfazioni a tutti noi. Anche alla Fiorentina questo Covid ha portato grandi problemi, il risultato di oggi ci dà soddisfazione, siamo contenti".