BIGICA, Oggi potevamo fare più gol. Pierozzi...

Il mister della Fiorentina Primavera, Emiliano Bigica, ha parlato così, ai canali ufficiali del club, dopo la vittoria per 2-1 contro il Napoli: "Ero un po' preoccupato perché questa sosta forzata non mi lasciava tranquillo in quanto non sapevo come i ragazzi avrebbero potuto riattaccare la spina. Gli avevo chiesto un approccio alla gara da finale e loro hanno disputato davvero una grandissima partita. Il match mi sembrava in totale controllo, abbiamo subito un eurogol dal Napoli a due minuti dalla fina. Possiamo ancora migliorare sulla realizzazione. Oggi per esempio avremmo potuto fare tre gol. Questa è un'annata particolare. Sono preoccupato per l'infortunio di Pierozzi, spero nei prossimi giorni di avere esiti positivi. Ora prepariamoci alla partita di martedì".