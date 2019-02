ACF, En-plein di vittorie per gli Under-15, 16 e 17

Tre vittorie su tre per le selezioni U15, 16 e 17 della Fiorentina, impegnate nel fine settimana. Ecco quanto si apprende dal report di ViolaChannel:

"Gli Under 15 viola continuano vincere e questa volta espugnano il difficile campo della Lazio grazie ad una bella doppietta di Sene Falou. Fiorentina a punteggio pieno ed in vetta alla classifica con 38 punti.

Dopo gli Under 15 anche gli Under 16 ottengono un grande risultato a Roma contro la Lazio: con la vittoria per 2-1 grazie alle reti di Ancora e Distefano i gigliati si rilanciano in classifica ed in chiave Playoff salendo a quota 18 punti.

Gli Under 17 viola colgono una vittoria fondamentale per 2-1 contro il Sassuolo grazie alle reti di Guerini e Silvestri; consolidato quindi il primato in classifica a quota 34 punti".