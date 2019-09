A. DE ROSSI, A Firenze talenti incredibili: gara dura

L'allenatore della Roma Primavera, Alberto De Rossi, ha commentato a Roma TV i temi della sfida in programma alle 17 contro i viola: "Sarà una gara difficile, di nuovo fuori casa contro una squadra che l’anno scorso ha fatto i preliminari. C’è un test impegnativo per noi, dobbiamo velocemente rientrare in un’idea di squadra, di fase difensiva molto più concreta e che porti a fare il risultato. I nostri avversari li conosciamo bene anche se loro hanno cambiato tanti giocatori. E’ una squadra con calciatori con un talento incredibile, con molta esperienza in prima squadra perciò bisognerà essere più uniti e subire molto meno l’uno contro uno perché Kofie e Montiel sono molto forti. Il Franchi? Anche a noi piace giocare su certi stadi. L’altra partita siamo andati in un campo diverso. Questa Fiorentina ci ha concesso questo teatro importante, speriamo di essere all’altezza".