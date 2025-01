TORTELLI, Affrontare nuovamente la Roma uno stimolo in più

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Anche il capitano viola Alice Tortelli ha presentato la sfida del Picco, la finale di Supercoppa Italiana Femminile che si terrà domani contro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Penso che le finali siano sempre partite a sé, non ci sarà una favorita. Saremo cariche, siamo anche amareggiate e deluse per aver perso quella finale di Coppa Italia ai rigori, che magari non meritavamo di perdere".

È uno stadio dove hai già vinto questo trofeo nel 2018, che ricordi ti porti dietro?

"Sono passati tanti anni, la voglia di tornare a vincere è sempre bella. Sono passati anni, lo ripeto, tornare nello stesso stadio mi carica e mi dà un’emozione ancor più grande per vincere ancora questa competizione".

Una parola sulle nuove arrivate?

"Il gruppo è pronto, siamo unite, questi due nuovi innesti stanno portando esperienza, e per loro giocare subito, pronti via, una Coppa credo possa essere esemplificativo per far capire le ambizioni viola".

Cosa lascia quella partita persa ai rigori in finale di Coppa Italia?

"Sicuramente ce la portiamo dietro, nessuna di noi si è dimenticata di com’è andata quella finale. Ritrovare quella squadra è un motivo in più per dare il massimo".