Il Genoa fa festa, è la dodicesima della serie A femminile: l'organico della prossima stagione

vedi letture

In serie B femminile il Genoa fa festa, vince di misura sull'Orobica e approda in serie A. L'organico per la prossima stagione della serie A femminile, aumentato a 12 squadre anziché 10, è dunque questo, con la curiosità che il Genoa però non potrà fare il derby con la Samp retrocessa invece nella serie cadetta: Como Women, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Ternana.