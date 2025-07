Agente Bonfantini: "Niente Europeo, siamo scioccati. Viola fondamentale per la sua crescita"

Intervistato da TMW, il manager dell'attaccante della Fiorentina Femminile Agnese Bonfantini, Stefano Pigolotti, ha fatto il punto sulla situazione della sua assistita, a comuniciare dall'esclusione dall'Europeo che ha fato scalpore: "Agnese è sicuramente una calciatrice che tutti pensavano andasse, quindi ci sta che siano rimasti tutti scioccati dalla mancata convocazione. È riconosciuta da tutti come un talento sopraffino. Ne seguo la crescita sin dagli albori. La conosco sia come calciatrice sia come donna. Mi fa male l’idea di non vederla partecipare ad un evento così importante che le sarebbe d’aiuto in termini di esperienza e la sua presenza probabilmente utile alla Nazionale. Assieme alla sua famiglia sono il suo primo tifoso, quindi se risulto un po’ di parte è normale".

Come sta vivendo la ragazza questa esclusione?

"Nelle strutture che gestiscono gli interessi delle ragazze, io mi occupo anche di mental coaching: bisogna essere bravi a trasformare questa fase negativa in qualcosa di positivo senza esasperare la ragazza e farla reagire in maniera scomposta. Il dolore di una mancata convocazione è un qualcosa da cui possiamo anche trarre insegnamento per il futuro. Sono sicuro che Agnese saprà venire fuori da questo periodo difficile".

A Firenze le cose sono andate molto bene. Quanto può dare ancora la ragazza alla causa viola?

"Il progetto Fiorentina è importante per lei. Il percorso che ha fatto a Firenze le ha permesso di vivere un anno in cui i suoi standard, con alti e bassi combacianti con la performance della squadra, sono stati comunque rispettati. Penso che la Fiorentina sia fondamentale per la sua crescita professionale e siamo curiosi di vedere che spazio potrà ritagliarsi col nuovo allenatore. Agnese si è molto legata a Firenze; doveva essere solo un percorso di appoggio ma poi in primavera ha espresso il forte desiderio di restare in viola, e così alla fine abbiamo fatto".