Fiorentina Femminile all'esame Inter, De La Fuente: "Ci siamo anche noi. Dobbiamo vincere per recuperare punti"

Domani la Fiorentina Femminile torna in campo dopo la bella vittoria sulla Juventus a Biella. Lo farà al Viola Park (ore 12.30) dove arriva la corazzata Inter, seconda in classifica. A sette lunghezze di distanza, le nerazzurre provano a scappare per qualificarsi in Champions League mentre la Fiorentina insegue senza fermarsi, cercando di approfittare dello stop di oggi della Roma (terza in classifica e dunque al momento in Champions).

Alla vigilia della gara ecco le parole del tecnico Sebastian De La Fuente: "De La Fuente: "E' stato importante vincere in casa della Juve, ci davano per morti invece ci siamo. Non venivano i risultati ma le prestazioni dicevano che potevamo giocarcela con tutti. In questo momento la Fiorentina vista a Biella è quella che voglio vedere, anche se abbiamo un'avversaria diversa. Ora dobbiamo recuperare i punti e dobbiamo lavorare giorno per giorno, dobbiamo solo vincere e avere come stimolo quello di andare avanti senza calcoli perché sono tutte partite determinanti che ci possono lasciare dentro o fuori dalla Champions perciò ogni vittoria va costruita. Con le ragazze diciamo sempre che vogliamo competere fino all'aultima giornata e per farlo dobbiamo vincere domenica".