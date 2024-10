DE LA FUENTE, Dopo la Juve un approccio diverso ai match

FirenzeViola.it

Sebastian De La Fuente è intervenuto sui canali ufficiali della Fiorentina durante la trasmissione "Buonasera Viola Park". Durante l'intervista ha avuto modo di iniziare analizzando la prima squadra maschile, affermando:"Sicuramente Palladino ha avuto le prime partite per conoscere la squadra e la società, perché non è sempre facile inserirsi in una nuova realtà. Pian piano i risultati si sono visti: la squadra ha segnato molti gol in tre partite, segno che qualcosa sta funzionando molto bene. È vero che è presto, ma trovarsi in questa posizione di classifica deve dare orgoglio, considerando il momento che sta attraversando questa squadra. Il gruppo sta lavorando bene e sta crescendo."

Il tecnico argentino si è poi concentrato sul suo gruppo, che dopo il match contro la Juventus ha cambiato atteggiamento mentalmente: "Con la Juventus abbiamo giocato un brutto secondo tempo; dopo il 2-0 abbiamo smesso di lottare. Con il gruppo ci siamo detti che non poteva succedere di nuovo. Subito dopo, siamo andati in svantaggio contro il Como, ma in quell’occasione abbiamo ribaltato l'incontro. Ci stiamo lavorando molto. In ogni caso, questo inizio di campionato ha un buonissimo approccio: siamo contenti di essere lì, a un punto dal primo posto. Non voglio guardare troppo la classifica; vogliamo solo fare più punti possibili, restare lì e dare fastidio agli altri, continuando a lavorare. Dopo la partita contro la Juve, abbiamo lavorato per essere all'altezza delle prossime sfide."

Sul prossimo avversario in campionato, l'Inter: "Ci sono giocatrici di altissimo livello. Sicuramente troveremo un’Inter che sa molto bene cosa vuole fare, così come noi. L'unica cosa che voglio trasmettere a queste ragazze, e al pubblico che verrà a vederci, è che questa partita la giochiamo in casa. Dobbiamo fare in modo che il fattore campo sia determinante."