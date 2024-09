BONFANTINI, Felice per il gol, ma serve più concretezza

FirenzeViola.it

La match winner di Fiorentina-Brondby, grazie ad un gol di testa, Agnese Bonfantini ha parlato a fine gara ai media ufficiali viola delle emozioni per la rete che vale la finale e che è la prima in maglia viola: "Tutto molto bello. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata perché il Brondby è una buona squadra. Quando non sfrutti le tante chance diventa complicato però sono veramente felice di aver contribuito alla vittoria di questa squadra".

Avete rischiato troppo e cosa va corretto per sabato? "Abbiamo rischiato sulle ripartenze ma la linea difensiva per me ha lavorato molto bene e dobbiamo essere più concrete noi sotto la porta"

Cosa pensa dell'Ajax? Partita secca contro una squadra giovane ma molto forte e daremo il 100% per portare a casa la qualificazione. La firma per un altro gol come stasera? Speriamo".