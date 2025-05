Bedini e Ieva della Fiorentina volano alle semifinali dell'Europeo con la Nazionale U17

Ci sono anche due giocatrici della Fiorentina, Benedetta Bedini e Stella Ieva, entrambe in campo per una parte della gara, nella Nazionale Under 17 femminile che oggi ha battuto 2-1 le campionesse in carica della Spagna, qualificandosi alle semifinali dell’Europeo – che si sta disputando in questi giorni nelle Isole Faroe – e automaticamente anche ai prossimi Mondiali di categoria, in programma da ottobre in Marocco. Era da undici anni, dall’edizione 2014, che l’Under 17 femminile non raggiungeva un risultato così prestigioso. Decisiva la doppietta di Giulia Galli.

Il presidente federale Gabriele Gravina ha così commentato: “La qualificazione al Mondiale di categoria è un risultato straordinario che certifica una volta di più la crescita complessiva del movimento italiano. Contro delle vere e proprie corazzate, le Azzurrine hanno mostro tutto il loro valore vincendo un girone difficilissimo, anche grazie all’ottimo lavoro di Selena Mazzantini e di tutto il suo staff. Adesso sognare non è proibito”. La semifinale con la Norvegia si disputerà mercoledì alle ore 19 italiane (a Torshavn).

Italia-Spagna 2-1 (1-0 p.t.)

ITALIA: Robbioni; Venturelli, Bressan, Verrinin (45’st Pomati), Randazzo; Piccardi, Giudici, Bedini (1’st Copelli), Guerzoni (37’st Bertero); Romanelli (50’st Ieva), Galli (50’st Sasso). A disp.: Sossai, Robino, Gianfico, Terlizzi. All.ce: Mazzantini

SPAGNA: Alvarez; Indias (37’st Fernandez), Cristobal, Julia Torres, Noa Jimenez; Montserrat Alabart (18’st Barrios), Carvajal (18’st Vera Molina), Rosalìa; Candela (28’st Chacon), Lua Arufe, Anna Quer. A disp.: Fuertes, Lopez, Gomez, Bordagaray, Galvez. All.: Gonzalo

Arbitra: Van Laere (BEL). Assistenti: Athanasopoullou (CIP) e Jacobs (BEL). IV Ufficiale: Wildfeuer (GER)

Reti: 38’pt e 26’st Galli, 47’st Cristobal

Note - Recupero 2’pt, 5’st. Spettatori 250 circa