Luca Toni su Dzeko: "Giusto puntarci. Se torna in Serie A non ha voglia di svernare"

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato ai taccuini del Corriere di Bologna, durante il torneo di padel IIllumia Padel Cup, del sempre più probabile arrivo di Ciro immobile in rossoblu citando anche l'acquisto da parte dei viola di Edin Dzeko: "Ciro lo prenderei di sicuro. Quando i grandi attaccanti vogliono rimettersi in gioco, vuol dire che hanno ancora qualcosa da dire. Ovviamente penserei di avere anche un piano B pronto qualora lui non sia in perfetta forma, però su uomini come lui o Dzeko punterei. Se decidono di tornare in serie A, sapendo di avere tutti gli occhi puntati addosso, vuol dire che non hanno voglia di svernare".

Una storia che ricorda la sua dopo la parentesi all’Al-Nassr

"Mi davano per finito a 33 anni, li ho smentiti tutti arrivando a 39 segnando ancora una ventina di gol a stagione. A volte il vecchietto ha ancora qualcosa da dare. Quando in carriera hai segnato valanghe di gol, non ti dimentichi come si fa".