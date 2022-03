VIVIANO, Post Drago dall'estero. Cabral...

Il portiere fiorentino, attualmente impegnato nel campionato turco, Emiliano Viviano, segue sempre la "sua" Fiorentina. Ne ha parlato oggi a Stadio Aperto su TMW Radio: "Parlavano di una Fiorentina sottotono ma non credo. Vero che il Bologna ha preso due pali ma avevano la partita in mano i viola. Il Bologna si è fatto male da solo”.

Italiano sta sopperendo nel modo giusto all'addio di Vlahovic.

“La perdita di Vlahovic è stata importante ma la Fiorentina ha aumentato la media punti, ad ora non ne sta risentendo”.

Piatek-Cabral hanno valori diversi da lui?

“Conoscevo già Cabral è secondo me è forte. Però gli serve tempo per adattarsi in Italia in attacco, in Svizzera aveva più spazi e opportunità, in Serie A devi essere più scaltro”.

Per la porta si sta già pensando al post-Dragowski?

"Sta giocando Terracciano perché da sicurezze, quindi devi cercare portieri con determinate caratteristiche".

Cragno è un nome?

"Può essere, ma non ricordo allenatori a Cagliari che richiedesse la gestione del pallone con i piedi come vuole Italiano. Il portiere comunque è forte, ma penso andranno forse all'estero per qualcuno con certe doti".