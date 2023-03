VIERI, Inter? È inaccettabile perdere 9 partite su 27

FirenzeViola.it

"Per l'Inter è inaccettabile perdere 9 gare su 27 in Serie A". Perentorio il commento di Christian Vieri, ex attaccante nerazzurro, che al Corriere della Sera spiega: "I nerazzurri sono uno squadrone, mi aspetto molto di più, non possono avere tanta discontinuità. Contro il Benfica la sfida sarà apertissima, è il Napoli del Portogallo. L'architetto infatti è Rui Costa, uno che fuma sigarette e calcio da una vita (ride, ndr). Lukaku? Fino ad oggi è stato assente, tutti se ne aspettavano un altro".