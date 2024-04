VIERCHOWOD, Vlahovic? A Firenze giocavano tutti per lui

Fonte: Rai Radio 1

© foto di Lorenzo Marucci

Pietro Vierchowod ha parlato a "Radio Anch'io Sport" di Serie A: "È un campionato abbastanza modesto. L'Inter lo ha già vinto un mese fa, vuol dire che dietro la squadra di Inzaghi c'è poca roba. La Juve poteva essere lì a insidiare, nelle partite decisive non ha fatto bene. Lo stesso Milan è molto distante. Non è stato un bel campionato. Tutte le squadre giocano allo stesso modo, è deleterio. Per questo viene a mancare anche il talento, c'è poca fantasia. Mi sembra di vedere il campionato francese, col Psg che è una vita che vince sempre con un distacco di punti enorme. Ai miei tempi, si arrivava sempre con due-tre punti di distacco, erano campionati combattuti fino alla fine. Vengono a mancare talenti perché c'è questo appiattimento sul piano del gioco".

Vlahovic è l'attaccante giusto per la Juve?

"Secondo me è un ottimo giocatore, a me piace. Però non c'è un centrocampista che ti mette in condizione di sfruttare le tue caratteristiche. In questa Juve in mezzo al campo non ci sono grandi fantasisti. Vlahovic deve fare da solo. Chiesa gioca da solo, non ha neanche la collaborazione dell'altro attaccante. A Firenze giocavano tutti per lui, a Torino è diverso, tra poca qualità a centrocampo e incompatibilità con Chiesa".