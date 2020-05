VERETOUT, Sono grato a Pioli: mi ha migliorato tanto

Jordan Veretout torna a parlare e lo fa attraverso la diretta Instagram della Roma. Il francese, insieme al resto dei compagni, ormai è tornato da una settimana ad allenarsi a Trigoria, mentre da lunedì potrebbe scattare il maxi ritiro. Di seguito le sue parole più importanti: "Sono contento di essere tornato a Trigoria, di aver ritrovato i miei compagni di squadra. Sono contento di poter fare gli allenamenti. Zaniolo? Sono molto contento perché l’ho visto sul campo, al rientro dall’infortunio. Mi piace tantissimo come giocatore, gli voglio bene e sono molto contento che abbia ripreso il lavoro sul campo. Spero che presto possa tornare nel gruppo. È un calciatore molto importante per noi. Un tecnico importante per me? Tutti gli allenatori sono stati importanti, da quando ero piccolo. In Italia sicuramente Pioli mi ha migliorato tanto, gli sono molto grato, è anche una bravissima persona. Anche oggi con Fonseca mi trovo molto bene, è un grande allenatore e mi farà crescere ancora di più. Mi piace il suo gioco, sono felice di lavorare con lui".