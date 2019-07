VERETOUT, Roma passo avanti. Dalla Nazionale...

Jordan Veretout ha parlato nella conferenza stampa di presentazione alla Roma. Ecco le sue parole: "Ho scelto la Roma perché è un grande club. Ho parlato con il mister Fonseca e mi ha convinto. Disputerà l'Europa League e questa squadra rappresenta un passo avanti nella mia carriera. Non ho parlato di Roma invece con Montella, era nelle mie intenzioni fare un passo in avanti in carriera. Cosa ha influito? Oggi sono qui e sono felice. Era la mia volontà. Ho dei compagni di squadra fortissimi e vogliamo fare qualcosa di bello. Ha influito il discorso con il mister e sono felice di essere qui. Una promessa ai tifosi? Quella giallorossa è una tifoseria straordinaria e voglio regalarle una stagione straordinaria. Ruolo? Ho ricoperto tutti i ruoli del centrocampo. Ho imparato molto davanti alla difesa, è un ruolo diverso e dove occorre maggiore riflessione. In ogni caso, soprattutto in questo nuovo ruolo, devo continuare a migliorare sempre. E' diverso giocare a tre o a due. In uno a tre sarei una mezzala e attaccherei di più, nell'altro caso dovremmo garantire più equilibrio. Cosa mi ha chiesto Fonseca? Al mister piace un calcio propositivo. Mi ha preso per creare gioco, ma in quel ruolo serve anche difendere. Se tirerò punizioni e rigori come nella Fiorentina? Vedremo. Qui ci sono giocatori che già li calciano, io continuerò ad allenarmi. Ora è importante preparare la stagione e basta. La Nazionale? Ho vinto il Mondiale U20 con Pogba e ora il mio obiettivo è raggiungere la Nazionale maggiore. Ora verrò monitorato di più in Francia".