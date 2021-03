VECINO, Vidal si opera: ora dovrebbe toccare a lui

TuttoMercatoWeb.com scrive che con l'operazione cui si appresta ad essere sottoposto il cileno Arturo Vidal, potrebbe finalmente aprirsi qualche spazio in più in favore di Matias Vecino. L'ex viola finora non ha giocato nemmeno un minuto in stagione, quindi dovrà certamente trovare il ritmo partita che non ha. Però per le prossime settimane bisognerà capire quale sarà il compito che verrà destinato a Vidal quando tornerà. Comunque di secondo piano, visto il ritmo che l'Inter sta avendo nelle ultime settimane.