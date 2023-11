VECINO, Il meglio l'ho dato in viola e con Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista esclusiva a Laziopress.it l'ex centrocampista della Fiorentina, ora alla Lazio, parla del suo ruolo con sarri, parlando anche del suo passato viola: "Tutti mi definiscono una mezz’ala ma credo che nella mia carriera il miglior rendimento ce l’ho avuto quando giocavo nel centrocampo a due come avvenuto con la Fiorentina e all’Inter con Spalletti. Se me lo chiedete oggi nella Lazio vi rispondo che preferisco giocare davanti la difesa, è chiaro però che bisogna allenarsi molto per interpretare quel ruolo ma con Sarri mi alleno da mezz’ala.

Praticamente da regista mi alleno solo quando gioco le partite e penso che sia un grosso vantaggio. Sono a disposizione, è chiaro che quando bisogna recuperare le partite e devo entrare non ho problemi a giocare da mezz’ala perché mi piace inserirmi in area avversaria ma se posso scegliere preferisco rimane in zone centrali”