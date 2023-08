UFFICIALE, Reginaldo riparte dalla D, al Casalnuovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Reginaldo è un giocatore del Real Casalnuovo. La notizia è girata in questi giorni in rete ed anche dai nostri social è stato possibile scorgere il volto noto. Reginaldo Ferreira da Silva, brasiliano, ex viola con passaporto italiano, classe ’83, è un lusso per la categoria per le sue doti tecniche, in grado di agire sia da esterno sia da terminale offensivo della manovra d’attacco.