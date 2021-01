TEOTINO, Commisso? Sue idee bloccate. I dirigenti...

L'ex responsabile della comunicazione della Fiorentina, Gianfranco Teotino ha commentato così la voglia di fare di Commisso e il lavoro dell'allenatore: "Prandelli? Nelle ultime partite ho visto qualche progresso dopo un inizio deprimente. Sono un po' più fiducioso rispetto a Natale. Alla Fiorentina Commisso ha molto entusiasmo, ma forse non si è circondato degli uomini giusti. Le difficoltà ci sono per tutti: spero che mantenga questa voglia di fare nonostante i risultati e le idee un po' bloccate. E che non metta troppa carne al fuoco".